أعلنت شبكة قنوات ” mbc ” عن موعد عرض الفيلم الوثائقي ” الرواية الكاملة ” الذي كشفت من خلاله الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” وزوجها الطبيب ” فادي الهاشم ” عن تفاصيل اقتحام منزلهما ومقتل المقتحم في شهر يناير الماضي .

ومن المقرر عرض الفيلم على شاشة تليفزيون ” mbc ” مساء يوم السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة .

ونشر الحساب الرسمي لقناة ” mbc 1 ” مقطع فيديو من الفيلم تتحدث فيه نانسي عجرم عن تفاصيل الحادث .. وجاء في التعليق على الفيديو : ” ماذا حدث بقضية نانسي عجرم وزوجها التي هزت المجتمع اللبناني؟ .. كل الأجوبة في الرواية الكاملة السبت 10 مساءا على mbc 1 ” .

يذكر أنه كان قد تم عرض ” الرواية الكاملة ” لأول مرة عبر منصة شاهد vip في شهر يوليو الماضي .