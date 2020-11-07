نشرت الفنانة ” ناهد السباعي ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” تحيي من خلالها الذكرى السنوية الأولى على رحيل الفنان ” هيثم أحمد زكي ” .

وظهر في الصورة هيثم أحمد زكي برفقة ناهد السباعي والتي كتبت في تعليقها عليها قائلة : ” عدت سنة وكإنه لسه إمبارح .. فاكرة كل حاجة بتفاصيلها الصعبة وفاكرة كلامك عن موتك ولسه مستغربة إزاي كنت حاسس ” .

وتابعت : ” اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء .. اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة الغابرين واغفر لنا وله يالله وأفسح له فى قبره ونور له فيه ” .

يذكر أن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي كان قد توفي في السابع من نوفمبر لعام 2019 بشكل مفاجئ إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما .