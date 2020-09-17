نشر المخرج المصري ” حسام الحسيني ” منشورا له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري علق من خلاله على ما تم تداوله حول إصابته بفيروس كورونا المستجد .

فنفى حسام الحسيني هذا الخبر مبديا إندهاشه من سبب إطلاق هذه الشائعة ومن أطلقها فكتب قائلا : ” أنا زي الفل ومفيش أي حاجة .. الخبر ده كل الصحفيين بعتهولي مش عارف مين ده وجايب الخبر منين وبينشره على أي أساس ” .

ومن جانبها صرحت والدة حسام الحسيني الفنانة ” نهال عنبر ” بأن خبر إصابة نجلها بفيروس كورونا لا أساس له من الصحة فقالت : ” الكلام ده كلام فارغ وغلط وإبنى بصحة جيدة وعاوزة أعرف مين اللى كاتب الكلام ده ” .