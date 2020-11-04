كشف نجل الفنانة والمذيعة المصرية ” ميار الببلاوي ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن دخول والدته إلى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة .

حيث نشر مجموعة من الصور لها والتي ظهرت بها ميار الببلاوي وهي نائمة داخل المستشفى وتعلق المحاليل الطبية .

وكتب في تعليقه على الصور : ” أنا محمد إبن الدكتورة ميار الببلاوي .. ماما في أمريكا وتعبانة أوي .. اسألكم الدعاء ليها ارجوكم ” .

ولم يكشف نجل ميار الببلاوي سبب دخول والدته إلى المستشفى أو ما تعانيه من مرض .