نشرت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من إحتفال الفنان ” هاني رمزي ” بعيد ميلاده ال 56 .

وظهر في مقطع الفيديو احتفال هاني رمزي بعيد ميلاده برفقة زوجته ووسط حضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على معايدته خلال تواجدهم في الجونة للمشاركة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي .

فجاء من بينهم كلا من الفنانين ليلى علوي ويسرا وأحمد داوود وإلهام شاهين وأمير شاهين وزوجته منة جاب الله والمؤلف تامر حبيب .

وكتبت بوسي شلبي في تعليقها على الفيديو : ” كل سنة وهاني رمزي طيب ” .