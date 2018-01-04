هذه عقوبة الممرضات العابثات بوجه رضيع في السعودية… فيديو منوعات

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بعد تداول مقطع فيديو لإحدى الممرضات تعبث بوجه أحد الأطفال بالطائف في ظل تعالي ضحكات من ممرضات أخريات صدر توجيه عاجل من وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، يعتمد عقوبة سحب الترخيص الصحي وفصل الممرضات اللاتي ظهرن في مقطع الفيديو، لامتهانهن كرامة وسلامة الطفل الرضيع. وحرمانهن من العمل في مهنة التمريض بأي قطاع صحي آخر.

وكانت صحة الطائف قد وجهت بالتحقيق ومعرفة المستشفى ومن ظهر في المقطع وإحالتهم للتحقيق.

وكان المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي، قد صرح أنه وفقا لما تم تداوله من مقطع فيديو لإحدى الممرضات ومشاركة زميلاتها العبث بأحد المواليد فقد حرصت صحة الطائف منذ انتشار المقطع عبر وسائل التواصل رغم عدم تحديد موقعه على التحقق منه، حيث ثبت تصويره داخل مستشفى الأطفال وعلى ضوء ذلك شكل مدير صحة الطائف، صالح بن سعد المونس، في حينه لجنة للتحقيق توصلت إلى تحديد مجموعة من الممرضات يتوقع مسؤوليتهن عن القضية، وأوصت اللجنة بكف أيديهن عن العمل فورا مع استكمال التحقيقات للتثبت.

وأضاف الربيعي نلتزم في صحة الطائف لأسرة الطفل وللرأي العام في حال ثبوت تورطهن بإحالة القضية إلى لجنة مخالفات الممارسين الصحيين لإصدار أشد العقوبات المتاحة والرادعة نظاماً، مع إعلان ذلك رسميا ولن نتهاون في ذلك لضمان تحقيق العقوبة المناسبة لكل ممارس تسول له نفسه خيانة أمانته المهنية.