نشرت الفنانة المصرية ” يسرا ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن نتيجة التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

والتي أجرتها بعد إعلان عدد من الفنانين خلال الأيام الماضية إصابتهم بالفيروس عقب عودتهم من الجونة بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة .

وطمأنت يسرا متابعيها ومحبيها على نتيجة الفحوصات والتي جاءت نتيجتها سلبية فكتبت في منشورها قائلة : ” أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا إني عملت 2 اختبار PCR والحمدلله الـ 2 طلعوا نتيجتهم سلبية ” .

وتابعت : ” بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا .. ربنا يحفظنا جميعا ” .