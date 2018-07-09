استئناف إنقاذ أطفال الكهف بتايلاند.. وملياردير أمريكي يقدم حلًا سحريًا (فيديو وصور)

دخلت عملية إنقاذ أطفال الكهف في تايلاند، يومها الثاني، إذ بدأ 90 غواصًا المرحلة التالية لإنقاذ ثمانية فتية ومدربهم بعد إخراج أربعة من زملائهم، أمس الأحد

ولم تصدر أي تصريحات رسمية في تايلاند، حتى صباح اليوم الاثنين، بشأن هوية الأطفال الذين تم إخراجهم من الكهف خلال اليوم الأول من العملية، إذ جرى على الفور نقلهم إلى المستشفى

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

المصدر: erem.com

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