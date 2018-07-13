السفارة السعودية في مصر تنفي علاقتها برسالة تحذّر من عصابات لابتزاز الفتيات

نفت السفارة السعودية في مصر مسؤوليتها عن رسالة صوتية انتشرت على تطبيق “واتساب” منسوبة لأحد موظفيها، تحذّر من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت السفارة، في بيان صحفي اليوم، إنها تلقت العديد من الاستفسارات حول رسالة صوتية مزعومة منسوبة لأحد موظفيها، مؤكدة أنه “لم يثبت للسفارة ذلك، وأنها توضح أن أي تحذير، أو تنبيهات، أو معلومات، يقتضي نشرها، فإن ذلك يتم بشكل رسمي عبر بيانات السفارة الصحفية، وفي حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا ثبت للسفارة دقة وموثوقية المعلومات، وبالتنسيق مع جهات الاختصاص في البلدين”

المصدر: erem.com

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arabic.cnn.com : السفارة السعودية في مصر ترد على “التحذير” من عصابات تبتز السعوديات