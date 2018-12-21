اكتشفي كيف يزيد حجم البطن مع خفض معدل الوحدات الحرارية

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    زيادة حجم الدهون المكدسة في البطن

    زيادة حجم الدهون المكدسة في البطن

    فيما نلجأ إلى الحميات المتعددة بهدف التخلص من تلك الدهون المكدسة في مواضع معينة خصوصاً في البطن، أكدت دراسة أميركية جديدة ان الحميات الصارمة التي تحتوي على معدل منخفض من الوحدات الحرارية تساهم في زيادة حجم الدهون المكدسة في البطن في المدى البعيد.

    وأضافت الدراسة أن هذا العامل يزيد أيضاً خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، فعلى الرغم من ان كثيرات يفضلن الحميات الصارمة السريعة القليلة الوحدات الحرارية التي تساهم في خفض الوزن بسرعة، تأتي هذه الدراسة لتنقض هذه الفكرة الشائعة لدى كثر.

    من هنا أهمية الحرص وتجنب الحميات القليلة الوحدات الحرارية كحمية التفاح أو حمية حساء الملفوف فهي تزيد معدل الدهون في المعدة في المدى البعيد، بحسب هذه الدراسة.

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