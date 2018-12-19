شقيق نجمة لبنانية يتبرأ منها بسبب سكنها مع رجل من دون زواج

شن شقيق الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي هجوماً عنيفاً ضدها وصل إلى حد التبرؤ منها بسبب ما اعتبره أفعالاً غير أخلاقية.

فقد هاجم سيباستيان الراسي، شقيق الممثلة نادين الراسي والمطرب جورج الراسي، باسم عائلته، شقيقتهم المغنية نادين بسبب علاقتها بأحد الرجال وسكنها معه من دون زواج.



وقال سيباستيان في منشورات عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، إنّ “ساندرين لم تعد من العائلة، ومن العار أنها تحمل اسم العائلة”. وأشار الى أنّه مسؤول عن كل كلمة قالها، مضيقًا “أنّ أكثر ما يعني العائلة هو الكرامة، إلا أنّ ساندرين تريد الشهرة”.



ونشر صورةً لسيارته التي تعرّضت للتكسير، متهماً ساندرين بأنها من فعلت ذلك، لأنّه أرادها أن تتزوّج قبل أن تعيش مع رجل غريب من دون زواج.



وصدر عن المكتب الاعلامي لساندرين الراسي، بيان جاء فيه: “بعد النجاح الذي حققته أغنية “صورة ببالي” للفنانة ساندرين الراسي، أراد البعض تشويه صورة ساندرين أمام جمهورها، وعليه تصدر الراسي بيانًا رسميًا توضيحيًا تستنكر فيه كل ما يتم تداوله بوسائل الاعلام كافةً والذي طالها في أمور شخصية على لسان شقيقها والتي تطرق من خلالها إلى علاقاتها الخاصة، وهي تنفي جملةً وتفصيلًا كل كلمة وردت عن لسان شقيقها الذي تجهل الاسباب الكامنة وراء مهاجمته لها”.