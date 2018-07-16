اعتقالات في الهند لمنفذي “إعدامات رسائل واتس آب”

قالت الشرطة الهندية الأحد إنها اعتقلت 25 شخصا شاركوا في حشد نفذ حكم إعدام خارج إطارالقانون في رجل يبلغ من العمر 32 عاما بعد انتشار شائعات عن طريق تطبيق واتس آب اتهمته بخطف أطفال

وكان قتل محمد عزام الذي قالت الشرطة إنه موظف في مركز اتصالات في ولاية كارناتاكا في جنوب الهند يوم الجمعة هو الأحدث في سلسلة جرائم في الهند أثارتها رسائل كاذبة عن خطف الأطفال انتشرت عن طريق تطبيق واتس آب المملوك لشركة فيسبوك

المصدر: Skynewsarabia.com

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Sabq.org : اعتقالات في الهند لمنفذي “إعدامات رسائل واتساب”