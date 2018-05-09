شاهد… غوغل تكشف عن مفاجأة تثير ذهول الجميع!

قدمت شركة غوغل في مؤتمرها السنوي للمطورين 2018 عرضًا تجريبيًا مذهلاً لمساعدها الذكي أثناء إجرائه مكالمة هاتفية فعلية.

ومن على خشبة المسرح في I/O 2018 ، عرضت غوغل قدرة جديدة لمساعد غوغل: في المستقبل القريب سيجري مساعد غوغل مكالمات هاتفية نيابة عنك.

وأعاد الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي مكالمة هاتفية مسجلة قال إنها تمت بين مساعد غوغل وصالون شعر. الصوت بدا طبيعياً بشكل لا يصدق! الشخص على الطرف الآخر لم يكن لديه أي فكرة أنهم كانوا يتحدثون إلى ذكاء إصطناعي، حتى إن صوت مساعد غوغل انخفض حتى في لفظه لكلمة “mmmmmmm”.

وكرر بيتشاي أن هذه المكالمة كانت مكالمة حقيقية باستخدام المساعد الذكي. وقال: “الشيء المدهش هو أن المساعد يمكنه بالفعل فهم الفروق الدقيقة في المحادثة. لقد عملنا على هذه التقنية لسنوات عديدة، ويطلق عليها اسم Google Duplex “.