أزمة في المنتخب المصري قبل مباراته المرتقبه مع نظيره السعودي… والسبب؟

تصاعدت أزمة عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر، بعد رفض الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر الدفع به أساسيا أمام السعودية بعد اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته فى لقاء روسيا الذى خسره الفراعنة 1/ 3 والدفع بمحمد الشناوى أساسيا.

وبحسب موقع “اليوم السابع” فإن بعض لاعبى المنتخب وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة إقناع المدرب بالدفع بالحضرى لتحقيق رقم قياسى جديد للكرة المصرية باعتباره أكبر لاعب فى العالم سنًا يشارك فى المونديال بـ45 عاما و6 أشهر، ولكن كوبر يتمسك برأيه ويرفض تواجد الحضرى من بداية اللقاء ليطلب منه اللاعبون الدفع به فى نهاية المباراة .

وكشف مصدر مسئول بمعسكر المنتخب أن هناك حالة من الغليان داخل صفوف الفريق بسبب الحضرى الذى دخل فى مشادة كلامية مع أكثر من عضو بالجهاز الفنى اعتراضا على عدم الدفع به فى المونديال، خاصة أنه الأحق بذلك بعد قيادته للفراعنة فى أكثر من مباراة أهمها كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.