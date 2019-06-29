أسود الأطلسي يتأهلون لدور ال 16 بأمم إفريقيا 2019

شهدت المباراة التي جمعت بين المنتخب المغربي ومنتخب كوت ديفوار يوم أمس الجمعة على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 اداءا قويا ومتميزا من جانب منتخب أسود الأطلسي تمكن من خلاله في تحقيق فوزا مستحقا على منتخب الأفيال بنتيجة (1 -0 ) .

وتمكن اللاعب ” يوسف النصيري ” من تحقيق هدف الفوز للمغرب في الدقيقة 23 من الشوط الأول للمباراة .

وبهذا الفوز ضمن المنتخب المغربي التأهل لدور ال 16 من البطولة برصيد 6 نقاط ليتصدر مجموعته بينما يحتل المنتخب الإيفواري المركز الثاني برصيد 3 نقاط ويحتل منتخبا ناميبيا وجنوب أفريقيا المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط .