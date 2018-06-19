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اتحاد الكرة المصري يقرر عدم تجديد عقد هيكتور كوبر بعد المونديال

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كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة المصري، إن مجلس إدارة الاتحاد استقر على عدم تجديد عقد هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب المصرى بعد الهزيمة أمام أوروجواي وروسيا بنتيجة 1/0 و 3/1.

وينتهى عقد هيكتور كوبر مع منتخب مصر بنهاية كاس العالم الحالي.

ويتصدر المنتخب الروسى جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد فوزه على المنتخب الوطنى 3-1 اليوم وحصده للثلاث نقاط الثانية فى مشواره بالمونديال، وذلك فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2018 ، ويحتل منتخب أوروجواى المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف المنتخب الروسى، بينما يتذيل المنتخب المصرى والسعودى المجموعة بدون رصيد من النقاط.

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