اتحاد الكرة المصري يقرر عدم تجديد عقد هيكتور كوبر بعد المونديال

كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة المصري، إن مجلس إدارة الاتحاد استقر على عدم تجديد عقد هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب المصرى بعد الهزيمة أمام أوروجواي وروسيا بنتيجة 1/0 و 3/1.

وينتهى عقد هيكتور كوبر مع منتخب مصر بنهاية كاس العالم الحالي.

ويتصدر المنتخب الروسى جدول ترتيب المجموعة الأولى بعد فوزه على المنتخب الوطنى 3-1 اليوم وحصده للثلاث نقاط الثانية فى مشواره بالمونديال، وذلك فى الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2018 ، ويحتل منتخب أوروجواى المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف المنتخب الروسى، بينما يتذيل المنتخب المصرى والسعودى المجموعة بدون رصيد من النقاط.