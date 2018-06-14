التشكيلة الرسمية لمباراة السعودية وروسيا فى افتتاح كأس العالم 2018

كشف أنطونيو بيتزى، المدير الفنى لمنتخب السعودية، عن التشكيل الأساسى للأخضر فى مباراة افتتاح كأس العالم أمام روسيا، والمقرر إقامتها الخامسة مساء اليوم على ملعب “لوجينكى”.

وجاء تشكيل السعودية كالتالى: عبدالله المعيوف فى حراسة المرمى، أسامة هوساوى وعمر هوساوى ومحمد البريك وسلمان الفرج ويحيى الشهرى ومحمد السهلاوى وياسر الشهرانى وعبدالله عطيف وتيسير الجاسم وسالم الدوسرى.

فيما جاء تشكيل منتخب روسيا كتالتالى: أكينفيف، فيرنانديز، كودرياشوف، إيجانشيفيتش، جيركوف، زوبنين، كوزاييف، دزاجويف، ساميدوف، جولوفين، سمولوف.