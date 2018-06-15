الحارس محمد الشناوى أفضل لاعب فى مباراة مصر وأوروجواى

أعلن الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، فوز حارس المنتخب الوطنى محمد الشناوى، بجائزة أفضل لاعب فى مباراة أوروجواى، التى حسمها الأخير لصالحه بهدف دون مقابل، خلال المواجهة التى أقيمت بينهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وجاء اختيار الشناوى عقب حصوله على أعلى نسبة تصويت فى الاستفتاء الجماهيرى الذى طرحه الموقع الرسمى لـ”فيفا”، حيث تألق وأنقذ مرمى الفراعنة من العديد من الفرص الخطيرة.

ويتصدر منتخب روسيا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعدما حقق فوزًا عريضًا على السعودية بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بالعاصمة الروسية “موسكو”، متفوقًا بفارق الأهداف عن أوروجواى صاحبة نفس الرصيد من النقاط، ثم المنتخب الوطنى ثالثا يليه نظيره السعودى.