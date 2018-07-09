الدبّ الروسي ينحاز إلى بلجيكا أمام فرنسا في نصف نهائي المونديال

تنبأ دب، يدعى “تيان شان” في روسيا، بفوز المنتخب البلجيكي غدا الثلاثاء في مباراته التي سيلعبها غدا أمام نظيره الفرنسي، ضمن منافسات نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018

ووفقا لموقع “thedailystar”، فإن الدب البالغ من العمر 11 عاما وهو من حديقة حيوان “روييف روشي” في كراسنويارسك، تنبأ بفوز بلجيكا في مباراة الغد بعدما تحرك نحو إناء بلاستيكي مرسوم عليه العلم البلجيكي وأمسكه بفمه، في إشارة منه، تعني أن بلجيكا ستفوز غدا

المصدر: rotana.net

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