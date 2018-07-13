الفيفا يعلن عن موعد كأس العالم 2022 في قطر.. ولينيكر ينتقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، عن موعد إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر والذي سيقام بين 21 نوفمبر/تشرين ثاني و18 ديسمبر/كانون أول، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في العاصمة الروسية، موسكو، وهو الأمر الذي انتقده اللاعب الإنجليزي السابق والمحلل الحالي، غاري لينيكر

وأعلن إنفانتينو عن موعد إقامة مونديال 2022، والذي سيُلعب في الشتاء، نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة في قطر خلال فصل الصيف، الذي يشهد عادة مباريات كأس العالم

المصدر: arabic.cnn.com

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