“برج خليفة” في دبي يحتضن قرعة كأس آسيا 2019

ينظم ​الاتحاد الآسيوي لكرة القدم​ بالتعاون مع ​اتحاد الكرة الإماراتي​ قرعة ​كأس آسيا 2019​ الجمعة 4 ايار /مايو المقبل، في فندق ارماني ببرج خليفة في دبي.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً بدلاً من 16، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت في العام 1956.

وقام الاتحاد الآسيوي بتقسيم الـ 24 منتخباً المشاركة في البطولة على 6 مجموعات .

والمنتخبات هي الإمارات، قطر، كوريا الجنوبية، تايلاند، السعودية، اليابان ، أستراليا، أوزبكستان، إيران، سوريا، العراق، الصين، فلسطين، عمان، الهند، لبنان، تركمانستان، الأردن، البحرين، فيتنام، قرغيزستان، كوريا الشمالية، الفلبين، اليمن،

وكل مجموعة سيتنافس بها 4 فرق بحيث يصعد المتصدر والوصيف منها إلى الدور الثاني مباشرة، ثم يلحق بهذه الفرق المتأهلة أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث في مجموعاتها.

من المقرر أن تنطلق مباريات البطولة يوم السبت 5 كانون الثاني/يناير 2019 وستستمر منافساتها لغاية الجمعة 1 شباط/فبراير 2019 .