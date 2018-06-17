بعد ايسلندا والمكسيك وسويسرا.. هل تفعلها تونس غدا امام انجلترا؟

يدشن المنتخب التونسي مشواره الصعب بآمال كبيرة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بمواجهة نظيره الانكليزي الاثنين على أرضية “فولغوغراد أرينا” في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

وتحمل تونس آمال جماهيرها والمشجعين العرب لكسب أول نقطة على الأقل في النسخة الـ 21 من المونديال، بعد سقوط الممثلين العرب الثلاثة الآخرين في الاختبار الأول (السعودية أمام البلد المضيف صفر-5، ومصر والمغرب أمام الأوروغواي وإيران توالياً بنتيجة واحدة صفر-1).

ومع ان المهمة تبدو صعبة، غير ان الجماهير العربية تأمل ان تتمكن تونس من تحقيق هذا الانجاز على غرار كل من ايسلندا والمكسيك وسويسرا وهي المنتخبات التي نجحت في خطف نقاط ثمينة من كل من الارجنتين والمانيا والبرازيل.