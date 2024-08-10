فازت الجزائرية، إيمان خليف، على الصينية، يانغ ليو، لتحصد الميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن الوسط (تحت 66 كيلوغراما)، في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، الجمعة.

وكانت خليف، الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، والملاكمة التايوانية، لين يو-تينغ، في دائرة الضوء في ألعاب باريس وسط خلاف بشأن هويتهما الجنسية هيمن على عناوين الأخبار.

قسما تدوي في باريس

بعدما هزمت العالم.. البطلة الذهبية إيمان خليف ترفع العلم الوطني عاليا في باريس

انت الفخر والمجد وإيمان pic.twitter.com/l6wrPRybTK — يوسف زغبة (@YoucefZaghba) August 9, 2024

وقالت إيمان في مقابلة مع شبكة (بي.إن. سبورتس) التلفزيونية بعد تلقيها مكالمة هاتفية مباشرة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون: “أشكر الله لأني أحلم بالميدالية الأولمبية منذ ثماني سنوات بدون نوم وتدريب مستمر. الآن أنا بطلة أولمبية. سعيدة للغاية”.

وأضافت قولها: “تعلمون العناء والحملة التي تعرضت لها، والحمد الله العناء والتعب توج بالذهبية التي أهديها للشعب الجزائري والعربي، خاصة بعد العدد الكبير من الرسائل التي تلقيتها من كل أنحاء العالم، وكذلك الدول العربية، وأهديهم هذه الميدالية بعد الحملة الشرسة التي تعرضت لها، والتي كان ردي عليها دائما في الحلبة”.

وأضافت أن “الدورة الأولمبية محفل كبير وفيه مستويات مرتفعة من كافة أنحاء العالم لذلك كانت الحرب من كافة الاتجاهات لكنها زادت من عزيمتي وتصميمي على تحقيق الحلم. أتوجه بالشكر لفريقي المعاون خاصة المدرب الكوبي-الأميركي بيدرو دياز”.

وأوضحت البطلة الجزائرية (25 عاما) أن “هذه الميدالية الذهبية أفضل رد على الحملة الشرسة ضدي”.