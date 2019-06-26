تركي أل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

نشر تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” خبرا يعلن فيه عن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم .

وكتب تركي آل الشيخ قائلا : ” بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية ” .

بعد انتهاء السنة الاولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته اتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الاندية العربية …🙏🏻 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 25, 2019

وتابع : ” كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرا ومقدرا ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام ” .

كما اتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكراً ومقدراً ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في القادم من الايام …🙏🏻🇸🇦❤️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 25, 2019

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في مارس الماضي على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي ال 65 الذي عقد بالرياض عن استمراره في منصبه على رأس الاتحاد العربي حتى نهاية فترته الرئاسية .

ومن المنتظر أن يقوم الجزائري ” محمد روراوه ” نائب رئيس الاتحاد العربي برئاسة الاتحاد حتى اجراء الانتخابات المقبلة .

ويذكر أن تركي آل الشيخ قد تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم في أواخر عام 2017 كما تولى الرئاسة الشرفية لناديي التعاون والوحدة .