تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بلجيكا في نصف نهائي كأس العالم 2018.. والمعلقون

يواجه المنتخب الفرنسي حامل لقب كأس العالم في نسخة 1998 منتخب بلجيكا الباحث عن أول نهائي وأول لقب في دور نصف نهائي كأس العالم روسيا 2018

وتعتبر المواجهة بمثابة ديربي أوروبي للعلاقة المميزة بين البلدين، كما أن جزءًا من سكان بلجيكا يتحدثون الفرنسية، وعرفت علاقتهما في كرة القدم الكثير من الندية والرغبة في التفوق

وتنقل المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية، الثامنة مساءا بتوقيت مصر، على قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و 2 بتعليق عصام الشوالي وعلي محمد علي.

وقالت قناة بي إن سبورتس الرياضية في بيان قبل كأس العالم إنها وقعت اتفاقًا مع الفيفا كان من بين بنوده نقل إحدى مواجهتي قبل نهائي كأس العالم روسيا 2018، على القنوات المفتوحة.

ولم تحدد بي إن سبورتس المباراة التي ستنقلها، غير أن مصادر رجحت نقل مباراة كرواتيا وإنجلترا.

المصدر: erem.com

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