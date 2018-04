تغريدة مستفزة.. ليبرمان يريد محمد صلاح للخدمة الدائمة في جيش إسرائيل

استفز وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، الآلاف من عشاق اللاعب المصري الدولي #محمد_صلاح، الذي تحول إلى أيقونة للشباب العربي على مدى الأشهر الماضية، بموازاة نجاحاته المتكررة في صفوف فريق #ليفربول الإنجليزي.

ففي تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، دعا ليبرمان، مساء الثلاثاء محمد صلاح، للانضمام إلى صفوف الجيش الإسرائيلي والخدمة فيه.

وقال ليبرمان في تغريدته “المستفزة” بعد انتهاء مباراة ليفربول وروما الإيطالي: “أنا أرغب في أن يوقع اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي”.

وكان محمد صلاح سجل في المباراة المذكورة هدفين لصالح فريقه الإنجليزي الذي فاز على غريمه الإيطالي 5- 2.

Israeli Minister of Defense, Avigdor Lieberman, officially tweets: “I am calling the Chief of General Staff and telling him to sign Mohamed Salah” pic.twitter.com/D7YnaI2GyE

— Michael Yokhin (@Yokhin) April 24, 2018