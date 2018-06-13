جدول وموعد مباريات كأس العالم 2018 بتوقيت السعودية

يبدأ يوم غد الخميس 14 يونيو 2018 مباراة الإفتتاح المنتظرة والمرتقبة والتى يحل فيه الأخضر السعودى ضيفا على البلد المستضيفة للبطولة روسيا، حيث يأمل نجوم المملكة فى تحقيق إنجاز تاريخى فى إفتتاح هذا المونديال، وخاصة بعد العرض المتميز الذى قدمه الخضر أمام أبطال العالم الماكينات الألمانية، وفى اليوم الثانى للبطولة ستقام ثلاثة مباريات، واليوم الثالث اربعة مباريات، وبعد ذلك معظم ايام مباريات مونديال روسيا للجولتين الأولى والثانية ثلاثة مباريات فى اليوم، والجولة الثالثة لدور المجموعات ستكون أربعة مباريات فى اليوم.

موعد حفل إفتتاح مونديال روسيا سيبدأ قبل نصف ساعة فقط من انطلاق جدول مباريات كأس العالم ولقاء السعودية وروسيا، وسيكون حفل بسيط وهو حفل غنائى من الروسية أيدا جاريفولينا والموسيقار العالمى روبى ويليامز، كما سيشهد حفل افتتاح كأس العالم تواجد النجم البرازيلى رونالدو والذى سيقدم كأس البطولة، وعليه سيكون هذا الحفل مختلف عن النسخ الماضية من تلك البطولة، وسيتابع الحفل الملايين حول العالم.

مواعيد مباريات كأس العالم 2018 بتوقيت السعودية

الخميس 14 يونيو

مباراة الافتتاح السعودية وروسيا الساعة 6 مساء

الجمعة 15 يونيو

مباراة مصر وأوروجواى 3 عصرا

المغرب وإيران 6 مساء

إسبانيا والبرتغال 9 مساء

السبت 16 يونيو 2018

فرنسا وأستراليا الساعة 1 مساء

الارجنتين وايسلندا الساعة 4 مساء

بيرو والدنمارك 7 مساء

كرواتيا ونيجيريا 10 مساء

الأحد 17 يونيو 2018

كوستاريكا وصربيا الساعة 3 عصرا

ألمانيا والمكسيك 6 مساء

البرازيل وسويسرا 9 مساء

الاثنين 18 يونيو 2018

السويد وكوريا الجنوبية الساعة 3 عصرا

بلجيكا وبنما الساعة 6 مساء

انجلترا وتونس الساعة 9 مساء.

الثلاثاء 19 يونيو 2018

كولومبيا واليابان 3 عصرا

بولندا والسنغال الساعة 6 مساء

روسيا ومصر 9 مساء.

الاربعاء 20 يونيو 2018

الدنمارك واستراليا 3 عصرا

السعودية واوروجواى 6 مساء

اسبانيا وايران 9 مساء.

الخميس 21 يونيو 2018

الدنمارك واستراليا 3 عصرا

فرنسا وبيرو 6 مساء

الارجنتين وكرواتيا 9 مساء

الجمعة 22 يونيو 2018

البرازيل وكوستاريكا 3 عصرا

نيجيريا وايسلندا 6 مساء

صربيا وسويسرا 9 مساء.

السبت 23 يونيو 2018

بلجيكا وتونس 3 عصرا

كوريا الجنوبية والمكسيك 6 مساء

المانيا والسويد 9 مساء

الاحد 24 يونيو 2018

انجلترا وبنما 3 عصرا

اليابان والسنغال 6 مساء

بولندا وكولومبيا 9 مساء.

الاثنين 25 يونيو 2018

مصر والسعودية – أوروجواى وروسيا نفس التوقيت 5 مساء

ايران والبرتغال – اسبانيا والمغرب نفس التوقيت 9 مساء.

الثلاثاء 26 يونيو 2018

فرنسا والدنمارك – استراليا وبيرو الساعة 5 مساء

الارجنتين ونيجيريا – كرواتيا وايسلندا نفس التوقيت 9 مساء.

الاربعاء 27 يونيو 2018

المانيا وكوريا الجنوبية – السويد والمكسيك نفس التوقيت 5 مساء

البرازيل وصربيا – سويسرا وكوستاريكا نفس التوقيت 9 مساء.

الخميس 28 يونيو 2018

كولومبيا والسنغال – بولندا واليابان نفس التوقيت 5 مساء

انجلترا وبلجيكا – تونس وبنما نفس التوقيت 9 مساء.