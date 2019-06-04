جماهير الترجي والوداد تحتشد أمام مقر اجتماع الكاف

مازالت أحداث وتتابعات مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مستمرة .
حيث انطلق منذ قليل الاجتماع العاجل للجنة التنفيذية للكاف في العاصمة الفرنسية باريس لمناقشة الأحداث التي شهدتها المباراة يوم الجمعة الماضي .
واحتشدت جماهير الوداد منذ الصباح أمام مقر إقامة الاتحاد الأفريقي للمطالبة بإعادة المباراة .. لترد جماهير الترجي هي أيضا بالاحتشاد وتشجيع فريقها .
وشهد الاجتماع حضور السويسري ” جياني إنفانتينو ” رئيس الاتحاد الدولي الدولي لكرة القدم .
ومن المتوقع أن يصدر كاف قرارا نهائيا بشأن أحداث المباراة خلال الساعات القادمة .