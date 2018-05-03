خمنوا كم هي الرواتب الخيالية لأبطال مصارعة WWE!

يعد أبطال مصارعة المحترفين من بين أشهر الشخصيات في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم أجمع، نظرًا للعروض التي يقدمونها، وتتضمن مشاهد مثيرة تجذب الكثيرين.

وفي مقابل الجهد الكبير الذي يقوم به أبطال المصارعة في التدريبات والمباريات، وما يتطلبه ذلك من تعريض أنفسهم للكثير من المخاطر، فإنهم في المقابل يحصلون على مبالغ خيالية نظير ذلك.

صحيفة “ميرور” البريطانية كشفت عن أجور بعض مصارعي الصف الأول من أبطال بطولة “WWE”، وجاء ما نشرته الصحيفة مفاجئًا؛ حيث تبين أن بروك ليزنر بطل الكون في المصارعة يحصل على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون دولار أمريكي، كما أنه يحصل على 100 ألف دولار نظير مبيعات منتجاته في الأسواق، وأضافت الصحيفة أن ليزنر يحصل على هذه المبالغ الطائلة على الرغم من أنه يعمل في أوقات محددة فقط وليس طوال الوقت؛ حيث يتقاضى نصف مليون دولار مقابل مشاركته في أي مباراة من المباريات الكبرى.

وكشف تقرير الصحيفة أن البطل العالمي جون سينا يحصل على ثمانية ملايين ونصف المليون دولار كراتب سنوي، فضلًا عن حصوله على نصف مليون دولار مقابل مشاركته في أي مباراة من المباريات الكبرى، إضافة لحصوله على نسبة 5% من مبيعات منتجاته بالأسواق.

ويأتي في المركز الثالث رومان ريجنز الذي يبلغ راتبه السنوي خمسة ملايين دولار أمريكي، بينما يكتفي سيثر ولينز بالحصول على ثلاثة ملايين دولار، ويحصل راندي أورتين على أربعة ملايين ونصف المليون دولار.