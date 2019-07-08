دعوة للفيفا لإلغاء كأس العالم في قطر 2022

قامت مجلة ” ذي أتلانتك ” الأمريكية بتوجيه دعوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” بإلغاء بطولة كأس العالم 2022 في قطر .

وجاء ذلك على إثر ما تتعرض له العمالة الأجنبية هناك من ظلم وعبودية .

وقالت المجلة إن استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستكون بمثابة مشروع لنظام مغرور وفاسد وديكتاتوري حصل على هذه البطولة بالفساد والرشوة .

وأظهر تحقيق قامت بتمويله الهيئة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في أبريل 2017 أن المئات من العمال الآسيويين دفعوا رسوما للحصول على فرصة عمل في تشييد ملاعب رياضية .. وانتهى المطاف ببعضهم إلى العمل قرابة 5 أشهر دون أن يحصلوا على يوم واحد من الراحة .

كما شهدت أوضاع عمال من الهند ونيبال وبنجلادش يعملون في مشروعات لتطوير البنية التحتية في إطار استعدادات قطر لاستضافة المونديال تدقيقا من جانب جماعات حقوقية تقول إن العمال المغتربين يعيشون في أوضاع سيئة ويعانون صعوبات في الحصول على المأوى والمياه .

وأن حوالي ألف عامل مهاجر فارقوا الحياة حتى الآن بسبب مشروعات تطوير البنية التحتية والملاعب خلال السنوات الأربع الماضية حسب الإحصاءات التي رصدتها عدة منظمات وجماعات حقوقية .