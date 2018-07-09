رسميًا.. السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية من مباراة واحدة والمغرب الأقرب لاستضافته

استقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًا على إقامة مباراة كأس السوبر الإسباني، بين برشلونة وإشبيلية، وفقًا لما أعلنه لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم

وبحسب بيان رسمي من الاتحاد الإسباني، فإن البطولة ستقام على شكل مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، يوم 12 أغسطس المقبل

المصدر: erem.com

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