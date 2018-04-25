رغم حرصه على عدم ظهورها إعلامياً.. تعرفوا على زوجة محمد صلاح

أصبح الجميع مهتماً بالتعرف على زوجة محمد صلاح بعد تألقه اللافت مع نادي ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم، وذلك رغم حرصه على عدم ظهورها إعلامياً.

زوجة محمد صلاح هي السيدة ماجي محمد صادق التي احتفلت بزفافها منه في ديسمبر عام 2013، ولم تظهر بعدها أبداً عبر وسائل الإعلام إلا عندما رصدتها عدسات الكاميرات برفقة زوجها في مدرجات ملعب أنفيلد الخاص بنادي ليفربول خلال مباراته أمام إيفرتون في دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي أوائل العام الجاري.