ريال مدريد ينفي رسميًا التخطيط للتعاقد مع البرازيلي نيمار

نفى نادي ريال مدريد الإسباني، الأنباء التي ترددت حول تخطيطه للتعاقد مع لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا قال فيه:”بالنظر إلى المعلومات الثابتة التي تربط بين نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان مع نادينا، يريد ريال مدريد توضيح أنه لم يخطط لتقديم أي عرض للاعب”

المصدر: erem.com

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