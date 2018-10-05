شاهدوا.. رونالدو مهدد بخسارة مليار يورو بسبب الاغتصاب الموجهة ضده

يخشى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من خسارة أكثر من مليار يورو إذا تم إثبات مزاعم الاغتصاب الموجهة ضده، بعدما فتحت شرطة لاس فيغاس تحقيقا في مزاعم الاغتصاب التي ادعتها كاثرين مايورغا، عندما قالت إن أفضل لاعب 5 مرات في العالم اغتصبها في غرفة فندق ولم يكترث بتوسلاتها.

ونشرت صحيفة “صن” البريطانية تقريرا، يوم الخميس، كشفت فيه أن النجم البرتغالي سيخسر قرابة 1.13 مليار يورو من قبل شركات الرعاية التي ترعى اللاعب، حيث يراقب الرعاة الادعاءات الموجهة ضده.

وقالت شركة “أي إي سبورتس” الرياضية المنتجة للعبة فيفا الشهيرة إنها تراقب عن كثب مزاعم اغتصاب رونالدو لكاثرين مايورغا، وهي مزاعم غير مثبتة نفاها المهاجم البرتغالي بشدة، لكنها ألقت بظلالها على مهنته في كرة القدم. وقالت الشركة إنها قلقة للغاية من المزاعم المثيرة للقلق، وستواصل مراقبة الوضع عن كثب.

ويمتلك رونالدو عقودا كثيرة وطويلة الأجل مع عدة شركات مختلفة، ومن ضمنها “نايكي” الرياضية، ويعد النجم السابق لريال مدريد الإسباني أعلى رياضي حصولا على العوائد من إعلانات الرعاية، ووصلت في 2017 إلى 80 مليون يورو سنوياً. ورفضت شركة “نايكي” الرياضية التعليق على علاقتها الطويلة مع كريستيانو رونالدو، حسب “ذا صن” البريطانية.



واستفاد رونالدو من الجماهيرية الكبيرة له في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن لمنتجات ترعاه شركاتها بقيمة تبلغ 720 مليون يورو العام الماضي.

ويبلغ الراتب السنوي لرونالدو في يوفنتوس 29 مليون يورو، ما يعادل حوالي 540 ألف يورو أسبوعيا، وعززت أرقام اللاعب البرتغالي من العوائد الإعلانية، لكن إذا ما أدين بتهمة الاغتصاب المزعوم فإنه سيخسر الملايين كما حدث مع العديد من الرياضيين سابقا، والذين تخلت عنهم الشركات الراعية عقب ارتكابهم فضائح جنسية ومخالفات في المنشطات.

وقام يوفنتوس الإيطالي يوم الخميس بدعم لاعبه كريستيانو رونالدو ضد اتهامات الاغتصاب الموجهة له عبر حساب النادي الرسمي في “تويتر”، وقال النادي الإيطالي: الأحداث المزعومة قبل 10 سنوات لا تغير الرأي الذي يشاطره أي شخص تعامل مع هذا البطل العظيم.