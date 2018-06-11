شاهد.. إنبطاح لاعبي كرة القدم بشكل مفاجئ على أرض الملعب.. والسبب!

حدثت الواقعة يوم السبت الماضي في مباراة محلّية بين فريقي ​ليجا دي بورتو فيجو​ وخصمه في دوري الدرجة الثانية ​مانتا​ في مدينة بورتوفيجو في ​الإكوادور​، وذلك بعد هجوم سرب من النحل على الملعب مما دفع باللاعبين البالغ عددهم 22 فضلاً عن مسؤولي المباراة إلى الإنبطاح أرضاً واضعين أيديهم فوق رؤوسهم أثناء غزو الحشرات للملعب.



وبينما كان المعلّق يتحدث وثّق ما جرى قائلاً:”هناك واحد اثنان بل ثلاثة” بينما يُلقي اللاعبون بأنفسهم فجأة على العشب. وأضاف: “لقد قيل لنا إنّ ذلك بسبب هجوم من النحل”. وقال “ينبغي عليّ أن أتّخذ ساتراً أنا أيضاً”، وتابع أحد زملائه قائلاً: “نعم، هناك هجوم من النحل، وجميعنا نحمي أنفسنا بأفضل ما يمكننا أن نفعل”. وقال إن “جميع اللاعبين نائمون على أماكنهم في الملعب، وكان لاعبو الاحتياطي من فريق مانتا هم أوّل من لاحظوا ما يجري ونبّهوا اللاعبين”.

وهذه المرّة الثانية التي تشهد فيها البلاد هكذا حادثة، حيث أنه في العام 2016 توقّفت مبارة في مدينة غواياكيل الساحلية بالإكوادور بعد هجوم نحل في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة. وحينها لدغ النحل اللاعبين ومسؤولي المباراة وبعض المشجّعين أيضاً. وتم استئناف المباراة في اليوم التالي.