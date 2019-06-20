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شاهد .. الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية ” متجمعين “

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طرحت قناة تايم سبورت عبر قناتها على موقع ” يوتيوب ” فيديو كليب أغنية ” متجمعين ” وهي الأغنية الرسمية لبطولة الأمم الإفريقية التي تقام في مصر وستنطلق يوم غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي .

وتشهد الأغنية مشاركة لثلاثة من الفنانين هم المطرب المصري ” حكيم ” والمطرب النيجيري ” فيمي كوتيه ” والمطربة الإيفوارية ” دوبيه ” .

وتم اختيارهم لشهرتهم الواسعة وتمثيلهم لكل المناطق واللهجات بالقارة السمراء .. فيغني حكيم باللغة العربية وكوتيه يغني باللغة الإنجليزية ودوبيه تغني باللغة الفرنسية .

والأغنية من تأليف محيي حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر ومهندس الصوت أمير محروس ومن إخراج ياسر سامي .. ومن إنتاج شركة سينرجي لتامر مرسي .

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