شاهد.. المنتخب السعودي يحقق فوزًا قاتلاً على نظيره المصري 1-2

خطف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فوزاً قاتلاً على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الإثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم.

وفي الشوط الأول، تقدم المنتخب المصري على نظيره السعودي في الدقيقة 22 عن طريق محمد صلاح، فيما أدرك التعادل سلمان الفرج من ركلة جزاء في الدقيقة 45.



وفي الشوط الثاني، ضغط المنتخب السعودي على نظيره المصري بغية إدارك هدف الفوز، فيما بادل نظيره المصري الهجمات لكن دون جدوى بين الفريقين، حتى خطف سالم الدوسري هدفا قاتلا في الدقيقة 94. ويعد هذا الفوز هو الأول بعد آخر فوز للمنتخب في بطولات كأس العالم بعد آخر فوز لها في مونديال 1994.