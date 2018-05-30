شاهد طبيب ليفربول: 3 إلى 4 أسابيع مدة غياب محمد صلاح وسنحاول تقليص المدة

كشف أخصائي العلاج الطبيعي في فريق ليفربول الإنجليزي، عن المدة التي سيغيب فيها اللاعب المصري محمد صلاح عن الملاعب، بعد الإصابة التي تعرّض لها في كتفه في مباراة فريقه الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي. وأوضح الطبيب روبن بونز وفقاً لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن صلاح هو مَن سيحدد مدة التعافي التي ستكون في البداية ما بين 3 أو 4 أسابيع، ولكن الهدف هو تقليص المدة، ليتمكن من اللحاق بمباراة بلاده الأولى في كأس العالم أمام الأورغواي يوم الـ 15 من يونيو المقبل.

وروى بونز اللحظات التي مرّ بها صلاح عقب إصابته وخروجه من الملعب، مشيراً إلى أن صلاح نقل إلى أحد المستشفيات ما بين الشوطين، حيث أدرك أن إصابته خطيرة بمجرد سقوطه على الأرض؛ لأنه لم يكن يشتكي من شيء، مبيناً أنهم كانوا يخشون مما هو أسوأ من هذا.

وأضاف أن صلاح كان يعاني بشدة ويسأل عن تفاصيل المباراة، وكان هو يحاول تهدئته وإقناعه ألا يقلق، وبعد استكمال الفحوصات عاد معه إلى الملعب وكانت المباراة قد انتهت، وقدمت له المساعدة لاستبدال ملابسه لأنه لم يكن قادراً على فعل ذلك بمفرده، قبل أن يتوجه برفقة الفريق إلى المطار.

يذكر أن محمد صلاح قد تعرّض لإصابة قوية في كتفه خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ريال مدريد بمدينة كييف الأوكرانية، بعد تدخل عنيف من لاعب الريال سرجيو راموس، ليغادر صلاح الملعب بعد نحو 30 دقيقة من المباراة، التي انتهت بفوز الريال بنتيجة 3-1 وتتويجه باللقب الأوروبي.