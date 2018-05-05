شاهد ما الذي قاله تركي آل الشيخ حول سحب استضافة كأس العالم 2022 من جزيرة قطر؟

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه ينوي فتح ملف فساد قطر وإمكانية سحب تنظيم نهائيات بطولة كأس العالم عام 2022 منها، حال ثبوت إدانتها بانتهاك أخلاقي.

جاء ذلك خلال لقاءٍ أجرته قناة CNN الأمريكية معه، ونُشر جزء منه على الموقع الرسمي للقناة، مساء الخميس، حيث وجهت المذيعة سؤالًا لرئيس الهيئة العامة للرياضة جاء فيه: “لقد دعوت إلى تجريد قطر من استضافة كأس العالم 2022 إذا ثبت إدانتها بانتهاك أخلاقي، هل رأيت أي دليل؟”، ليجيب آل الشيخ: “أؤجل إجابتي إن شاء الله لسبتمبر، نحن نركز الآن على المنتخب وعلى كأس العالم في روسيا”.

وأضاف آل الشيخ: “في سبتمبر “بيكي” سوف أراكِ إن شاء الله مرة أخرى”، لترد المذيعة: “فيما يتعلق بالترشح لعام 2026، قلت في تغريدة في وقت سابق من هذا العام إن المغرب كان مخطئًا في عدم الوقوف إلى جانب السعودية في أزمة قطر، في إشارة إلى أن بلدك لن يصوت لصالح محاولة المغرب استضافة كأس العالم، ما موقفك بالضبط يا سيدي؟”.

وجاء رد آل الشيخ واضحًا عندما قال: “نحن نبحث عن مصالح المملكة العربية السعودية، لم نحدد موقفنا بالضبط حتى الآن، لكن مصالح المملكة العربية السعودية فوق كل اعتبار”

كما تطرق آل الشيخ للحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية قائلًا: “الولايات المتحدة الأمريكية دولة حليفة، ومن أعظم الحلفاء وأقوى الحلفاء معنا في الشرق الأوسط”، مضيفًا: “طلب مني الاتحاد الأمريكي الدعم، إلى الآن فقط الاتحاد الأمريكي هو الذي طلب الدعم”.

واختتم آل الشيخ حديثه في المقطع المنشور على موقع CNN قائلًا: “أحب أقول شيء من أكتر كؤوس العالم التي استمتعت بيها في كأس العالم، هو كأس لعالم 1994 في أمريكا، وأعتقد أن فيه ريكورد حضور جماهيري فيه لم يكسر حتى الآن، وكانت فيه أفضل نتائج للمنتخب السعودي” لتسأله المذيعة:”سيدي أخبرني من الذي ستدعمه؟”، ليرد: “أنتِ ذكية يا بيكي وتقرئين ما بين السطور”.