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شاهد… محمد صلاح يغادر النهائي باكيا بعد تعرضه لإصابة

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KIEV, UKRAINE - MAY 26: Mohamed Salah of Liverpool goes down during the UEFA Champions League Final between Real Madrid and Liverpool at NSC Olimpiyskiy Stadium on May 26, 2018 in Kiev, Ukraine. (Photo by David Ramos/Getty Images)

أصيب النجم المصري، محمد صلاح، عند الدقيقة 25 من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، السبت، بعد تدخل عنيف من اللاعب الإسباني سيرجيو راموس.

وحاول الفرعون المصري العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عادت لصلاح عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، لأنه سيحرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.

وغادر صلاح الملعب وسط صدمة من عشاق ليفربول، الذين صفقوا له تصفيقا حارا بينما كان الحزن يظهر على وجوههم.

هذا وقد أحرز ريال مدريد الاسباني لقبه الثالث تواليا والـ13 في تاريخه في دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ليفربول الإنجليزي 3-1.

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