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فوز هزيل للفراعنة بهدف وحيد على زيمبابوي في افتتاح أمم إفريقيا 2019

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استهل المنتخب المصر مشواره في بطولة كأس أمم افريقيا بفوز هزيل وصعب بهدف وحيد على المنتخب الزيمبابوي، اليوم الجمعة، وذلك في المباراة الافتتاحية للبطولة على إستاد القاهرة الدولي.

ويدين منتخب “الفراعنة” بالفوز للاعبه محمود حسن تريزيغيه الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في (د.41) بعد تسديدة متقنة.

وبهذا الفوز، اعتلى منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى، في انتظار المواجهة الأخرى التي ستجمع غدا السبت، أوغندا مع الكونغو الديمقراطية.

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