كأس العالم 2018… خيبة امل عربية بـ 3 خسارات متتالية!

بعد خسارة السعودية في مباراة الافتتاح وتلقيها هدفين في الوقت الضائع أول من أمس، أضاعت مصر والمغرب أمس نقاطاً ثمينة كانت في متناول المنتخبين اللذين خسرا مبارتيهما بهدف للاشيء في الوقت بدل الضائع.

على ملعب «كريستوفسكي» في سان بطرسبورغ وضمن افتتاح منافسات المجموعة الثانية، أهدر منتخب «أسود الأطلس» فوزاً ثميناً كان في متناوله على نظيره الإيراني بـ «نيران صديقة» بعد الأداء الممتع الذي بان عليه خلال اللقاء وفرض اسلوبه وبصمته على مجرياته من صافرة البداية الى ما قبل دقيقة واحدة على النهاية ، عندما حوّل المهاجم البديل عزيز بوحدوز الذي حاول ابعاد كرة من ركلة حرة جانبية بالارتماء نحوها، الا انها تابعها على يمين حارس مرماه منير المحمدي قبل دقيقة واحدة من انتهاء الوقت بدل الضائع، مهدياً إيران فوزاً قاتلاً وثلاث نقاط ثمينة قد يدفع ثمنها المنتخب المغربي باهظاً، حيث سيخوض مواجهتين ناريتين مع البرتغال واسبانيا في الجولتين المقبلتين.

لا شك في ان هذه الخسارة تفطر القلب للمغرب، الذي يظهر في النهائيات للمرة الأولى في 20 عاما، لكنه سيتحسّر على الأداء الحذر الذي اتسم به في الشوط الثاني. وكان المنتخب المغربي الأفضل والأكثر استحواذا على الكرة في معظم فترات المباراة، والأقرب الى تحقيق الفوز بالنظر الى الفرص الكثيرة التي خلقها وتناوب مهاجموه على إهدارها.

وكان المغرب يمني النفس بكسب النقاط الثلاث في مباراته الاولى «الأسهل» ضمن مجموعة تعد الأصعب في المونديال، بيد انه خرج خالي الوفاض وصعب مهمته في التأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1986، كونه سيلاقي البرتغال بطلة اوروبا 2016 في الجولة الثانية في 20 الجاري، ثم اسبانيا بطلة العالم 2010 واوروبا 2008 و2012 والمرشحة بقوة للقب، في الجولة الثالثة الاخيرة في 25 منه.

في المقابل، اقتنصت ايران فوزا غاليا من محاولتها الوحيدة بين الخشبات الثلاث في الشوط الثاني، لتصبح أول منتخب يسجل هدفا في هذا الشوط من محاولته الوحيدة، للمرة الأولى في المونديال منذ 1966. كما بات بوحدوز أول لاعب بديل يسجل هدفا في مرماه منذ مونديال 2006.

وهي الخسارة الثالثة لمنتخب عربي في المونديال الروسي، بعد الاولى للسعودية امام البلد المضيف بخماسية نظيفة في المباراة الافتتاحية.

وفي ايكاترينبورغ وضمن المجوعة الأولى، أعرب مدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر عن سعادته البالغة بأداء اللاعبين الرجولي أمام الأوروغواي، رغم الهزيمة بهدف وحيد، امس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى. وقال كوبر في مؤتمر صحافي بعد المباراة إن «المنتخب المصري قدم مباراة جيدة، إلّا أن الهدف المتأخر للأوروغواي، أدى إلى ضياع مجهود اللاعبين».

وأضاف: «سأعمل على علاج عدد من الأخطاء، التي ظهرت في الفترة الأخيرة من اللقاء، من أجل الفوز بالمباراة المقبلة».

وشرح كوبر عدم اشراك النجم محمد صلاح المصاب، بقوله: «صلاح لاعب مهم للغاية لنا، لكن لابد أن يكون لدينا منتخب جيد، وبالفعل نملك منتخبا جيدا. صلاح سيكون له دور مؤثر معنا، في المباريات المقبلة». وختم: «رفضت المجازفة بصلاح أمام الأوروغواي، لكن أعتقد أنه سيكون جاهزاً امام روسيا».

وغاب صلاح، الذي احتفل بعيده الـ 26، امس، بسبب الاصابة القوية بكتفه التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي، خلال مواجهة فريقه ليفربول الإنكليزي ضد ريال مدريد الإسباني، وحل بدلا منه نجم اتروميتوس اليوناني، عمرو وردة.

وكان منتخب «الفراعنة» قدم أداء مشرّفا في المباراة الأولى له في كأس العالم منذ 28 عاما، بيد ان شباكه استقبلت هدفا سجله قلب دفاع الأوروغواي خوسيه خيمينيز في الوقت القاتل برأسية قوية اثر ضربة حرة (89)، ليحصد المنتخب الاميركي الجنوبي فوزه الاول في المونديال، على غرار روسيا المضيفة التي تصدرت المجموعة باكتساحها السعودية بخماسية نظيفة في افتتاح المونديال، اول من امس، فيما فقد المنتخب المصري نقطة ثمينة كان يستحقها بجدارة.ونال الحارس محمد الشناوي جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي الجولة الثانية، تلعب مصر مع روسيا في سان بطرسبورغ في 19 الجاري، والاوروغواي مع السعودية في 20 منه في روستوف اون دون.