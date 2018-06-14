كوبر يؤكد جهوزية محمد صلاح لمباراة الاوروغواي ويرشحه للفوز بلقب هداف المونديال

أكد الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اكتمال شفاء محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأصبح جاهزا للمشاركة في مباراة أوروجواى.

تابع كوبر خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده على هامش المران الأخير للفراعنة، أن محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزى في الموسم المقضى، قادر على تحقيق المفاجأة والفوز بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وحول مشاركة اللاعب في مباراة الغد أمام أوروجواى، أجاب كوبر بأن صلاح بات جاهزا للمباراة ولكن يبقى قرار المشاركة حسب رؤية الجهاز الفنى وظروف المباراة.