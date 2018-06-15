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لماذا لم يشارك محمد صلاح؟.. السؤال الذي يطرحه الجميع بعد خسارة مصر امام الاوروغواي

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محمد صلاح

محمد صلاح

بعد خسارة المنتخب المصري امام نظيره الاوروغواني في اولى مبارياته في كأس العالم 2018 المقام في روسيا تساءل الجميع عن سبب عدم مشاركة النجم محمد صلاح خاصة بعد تأكيد جهوزيته سابقا للمشاركة بنسبة مئة في المئة.

غير ان هيكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة رفض الدفع بصلاح منذ بداية المباراة وفضل اللعب بعمرو وردة بجوار تريزيجيه ومروان محسن، خوفا من تأثر اللاعب الأفضل فى إفريقيا بالإصابة.

وعاني صلاح من الإصابة فى الكتف خلال مشاركته مع الريدز أمام ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا وخضع للعلاج المكثف فى إسبانيا .

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