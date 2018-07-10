مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن رسميًا ضم الجزائري رياض محرز (فيديو)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا ضم النجم الجزائري رياض محرز من نادي ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية
وجاء إعلان السيتي من خلال فيديو قصير نُشر على الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان: “أفضل الأشياء تأتي لأولئك الذين ينتظرون” في إشارة إلى التوقيع مع نجم الجزائر
Manchester City have signed Rihad Mahrez from Leicester. Done deal. ✅🔵 #MCFC #transfers #ManCity
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2018
Pen 2 Paper! 🙌 #welcomeriyad pic.twitter.com/vow4BFRIt3
— Manchester City (@ManCity) July 10, 2018
The best things come to those who wait… 🕘 #welcomeriyad to Manchester City! 💙 #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0
— Manchester City (@ManCity) July 10, 2018
المصدر: erem.com
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