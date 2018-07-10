مانشستر سيتي الإنجليزي يعلن رسميًا ضم الجزائري رياض محرز (فيديو)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا ضم النجم الجزائري رياض محرز من نادي ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

وجاء إعلان السيتي من خلال فيديو قصير نُشر على الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان: “أفضل الأشياء تأتي لأولئك الذين ينتظرون” في إشارة إلى التوقيع مع نجم الجزائر

المصدر: erem.com

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