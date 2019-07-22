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مدرب يصاب بسكتة قلبية في الملعب خلال مباراة بعد المطالبة بإقالته

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تعرض ” يوجين نيجوي ” المدير الفنى لفريق ” دينامو بوخارست ” الرومانى لسكتة قلبية خلال مواجهة فريقه أمام فريق ” أونيفرسيتاتيا كرايوفا ” ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الروماني أمس الأحد .

ذكرت صحيفة ” كالتشيو ميركاتو ” الإيطالية أنه تم إيقاف المباراة فى الدقيقة 25 بسبب السكتة القلبية التي تعرض لها يوجين البالغ من العمر 51 عاما .

وأضافت إنه تم وضع المدرب داخل سيارة الإسعاف ليتم نقله على الفور إلى مستشفى فلورياسكا .

الامر الذي أدى إلى دخول بعض اللاعبين فى نوبة بكاء وحالة من الصدمة عقب رؤيتهم للمدرب بهذ الوضع .

واستكملت المباراة بعد ذلك لينجح فريق كرايوفا من حسم اللقاء لمصلحته 2-0 متصدرا الدوري بينما يتراجع بوخارست الذي يشرف على تدريبه يوجين في موسمه الأول إلى المرتبة السابعة .

وكانت مطالبات من جماهير نادي دينامو طالبت بإقالة المدرب بعد شهر من تعيينه مشرفا فنيا على الفريق .

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