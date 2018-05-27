هل سيشارك محمد صلاح في كأس العالم بعد إصابته؟… وزير الصحة المصري يكشف يكشف عن نوع الإصابة ومدة العلاج

كشف خالد عبد العزيز وزير الرياضة المصري تفاصيل إصابة اللاعب محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي والذي تعرض للإصابة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام فريق #ريال_مدريد.

وقال الوزير المصري في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر مطمئنا المصريين أن التشخيص الدقيق للإصابة أثبت أن محمد صلاح أصيب بِجِذْع في أربطة مفصل الكتف، مضيفا أن المدة المتوقعة للعلاج ستمتد لأسبوعين فقط.

وذكر أن الجهاز الطبى في نادى ليفربول تواصل مع الجهاز الطبى في المنتخب المصري، وأرسل لهم صور الأشعة واتفقا على التشخيص وأسلوب العلاج، كما تم الاتفاق على أن يستمر محمد صلاح في مدينة ليفربول ليتلقى العلاج والتأهيل المناسب، ثم ينضم لمعسكر المنتخب في إيطاليا في وقت لاحق يحدده الأطباء.

وأكد عبد العزيز أن محمد صلاح سيكون في القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم، والتي ستعلن رسمياً ٤ يونيو، موضحا أن اللاعب كان سيحتاج إلى راحة عدة أيام بعد المباراة النهائية وقبل المشاركة في تدريبات المنتخب وسيقضى جزء من أيام هذه الراحة في تلقى العلاج .

وأشار إلى أن إيمان وعزيمة وإصرار ووطنية اللاعب ستساعد على اجتياز هذه الفترة الصعبة سريعاً مؤكدا أن محمد صلاح سيجرى التدريبات البدنية على الأجهزة المتخصصة بما يحافظ على كامل لياقته ليصبح جاهزاً للمشاركة بنهاية الفترة المحددة.