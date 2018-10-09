وثائق تثّبت تورّط كريستيانو رونالدو بالإغتصاب.. والـ “فيفا” تزيل صورته

تتفاعل قضية إغتصاب لاعب نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ​كريستيانو رونالدو​ لعارضة الأزياء ​كاثرين مايورغا​ عام 2009، وجديدها ما كشفت عنه صحيفة “دير شبيغل” الألمانية من أدلّة ووثائق تثبت تورّطه رغم نفيه.

وكانت الصحيفة نشرت عن القضية منذ البداية وثائق تثبت توقيع رونالدو ومايورغا مقابل شراء صمتها عما حدث بينهما وذلك مقابل مبلغاً وقدره 325 ألف يورو.

وأضافة أن الوثائق التي حصلت عليها تثبت أن مايورغا أجرت اختبار فيروس نقص المناعة المكتبسة “الإيدز”، حتى يطمئن رونالدو مشيرةً إلى أنها الإستراتيجية التي إتبعها لحماية نفسه.

ومن ناحية أخرى بدأت تبعات هذه التهمة تأثر على سمعته ونشاطاته وأعماله حيث عمدت شركة “إي أيه سبورت” الأميركية المصنعة للعبة “فيفا 19” بإزالة صورة رونالدو من غلاف لعبتها الموجودة في الموقع الإلكتروني الرسمي.

هذا إضافة إلى الحديث عن نيّة إحدى الشركات الرياضية العالمية الكبرى سحب عقد الرعاية الموقع مع النجم البرتغالي، بسبب قضية الاغتصاب المتهم بها.