تخيلوا اي انقلاب ممكن ان يحدث في حياتنا كعرب وكمسلمين لو توحدنا على هدف معين حتى في غياب التطابق في الافكار والفقه والمعتقدات .

ولنسأل انفسنا هل كان سيحصل لغزة من ابادة حالية لو انها توحدت مع مصر منذ عشرين سنة كي لا اقول من خمسين سنة . وكذلك اتحاد الضفة الغربية وشرق القدس مع الاردن .

الجواب اكيد لا ، وما كان وجود اثنين مليون غزاوي سيؤثر باي شكل على شعب عدده اكثر من مئة مليون مصري ، والامر نفسه مع السودان ومصر .

وهل كان سيحصل ما حصل في العراق ويحصل في سوريا الان لو نجح مشروع الوحدة نهاية السبعينيات الذي فشل ، فوقعت الحرب الايرانية العراقية التي كلفت البلدين ملاين الشباب ما بين قتلى ومعوقين ، ودمار هائل وخسارة الف مليار دولار. !!

وكذلك ما كان حصلت مشكلة الكويت لو انها توحدت منذ استقلالها مع العراق .

فيجب على العرب والمسلمين ان يتعلموا الدرس جيدا ، ويتناسوا كل شيء بما فيها المصالح القطرية والاختلافات المذهبية …. ويؤسسوا لنوع من الوحدة ولو على شاكلة الاتحاد الاوروبي يكون مقبول دوليا … والا الايام القادمة سيتعرضون للسحق شعوبا وحكومات، حكاما ومحكومين .

فهل يستمع احد ؟