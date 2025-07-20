بعد فترة من الانقطاع، يعود موقع “نورت” قريبا ليضيء من جديد على أبرز الأحداث المحلية والعالمية، ولكن هذه المرة بشكل مختلف كليًا — بشكل مختصر، ذكي، وعملي يلائم إيقاع الحياة السريع واحتياجات القارئ العصري.

في عصر ازدحام الأخبار وتضارب المعلومات، يأتيكم نورت برؤية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختيار وتلخيص الأخبار الأهم، بحيث تصلكم المعلومة الدقيقة بوضوح واختصار، دون الحاجة إلى تصفح عشرات المصادر.

ما الجديد في نورت؟

ملخصات ذكية للأخبار : تقارير موجزة وشاملة لأهم الأحداث، مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لضمان الدقة والحياد.

: تقارير موجزة وشاملة لأهم الأحداث، مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لضمان الدقة والحياد. اختصر وقتك : وداعًا للعناوين المضلّلة والمحتوى المكرر. نورت يقدّم لك “لبّ الخبر” في سطور معدودة.

: وداعًا للعناوين المضلّلة والمحتوى المكرر. نورت يقدّم لك “لبّ الخبر” في سطور معدودة. تنوع في التغطية : من السياسة إلى الفن، من الاقتصاد إلى التكنولوجيا، تغطية سريعة وشاملة لكل ما يهمك.

: من السياسة إلى الفن، من الاقتصاد إلى التكنولوجيا، تغطية سريعة وشاملة لكل ما يهمك. تجربة استخدام مبسطة: تصميم جديد وأنيق، يسهل تصفح الأخبار بسرعة وسلاسة على جميع الأجهزة.

نورت — لأن وقتك ثمين، ومعلومتك مهمة

نحن لا ننقل الأخبار فحسب، بل نعيد صياغتها لك بذكاء.